El plantel permaneció sin actividades desde el 22 de septiembre, cuando un estudiante murió tras ser apuñalado por otro alumno, identificado como Lex Ashton.

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur reabrió este lunes sus instalaciones, luego de más de dos meses sin clases presenciales tras el asesinato del estudiante Jesús Israel, de 16 años, a manos de Lex Ashton.

En un comunicado, la UNAM informó que la comunidad podrá constatar la conclusión de diversas obras de seguridad:

15 torniquetes y detectores de metal en accesos

en accesos 70 cámaras de videovigilancia

de videovigilancia 50 botones de emergencia

120 metros de reja y barandal

y barandal 271 luminarias en zonas de baja visibilidad

“Esta decisión tiene como objetivo fortalecer un entorno de tranquilidad, confianza y escucha mutua” , señaló la institución, reiterar que estas medidas forman parte de un proceso integral que combina infraestructura, organización comunitaria, atención emocional y corresponsabilidad para garantizar un retorno seguro.

La reapertura ocurre después del ataque del 22 de septiembre, cuando un alumno murió apuñalado y un trabajador resultó herido. El agresor, Ashton “N”, fue vinculado a proceso el 16 de octubre por homicidio calificado y tentativa de homicidio.

Regreso gradual y recorridos

La UNAM informó que el regreso será gradual. Este lunes comenzaron recorridos dentro del plantel para que las y los alumnos constaten las nuevas medidas de seguridad e infraestructura, acompañados de profesores. Durante estas visitas, no habrá actividades académicas y, al finalizar, la comunidad evaluará si existen condiciones para reanudar las clases presenciales.

Del lunes al miércoles se instalarán siete Quioscos Universitarios en la explanada principal, con horario de 12:00 a 16:00 horas. Ahí se brindará información sobre servicios y programas para fomentar una cultura de convivencia saludable y atender necesidades emocionales derivadas del caso.

Los módulos ofrecerán intervención en crisis, asesoría psicológica individual y grupal, talleres y charlas especializadas, acompañamiento a familias y grupos académicos, y material informativo sobre duelo, estrés y bienestar mental.

El personal pertenece a la Dirección General de Atención a la Comunidad, el Programa Universitario de Salud Comunitaria, la Unidad de Atención a la Salud Psicológica y Emocional, el Programa de Cultura de Paz y la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad.