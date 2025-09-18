La Corte del Distrito Este de Nueva York revisó el caso de Rafael Caro Quintero. El narcotraficante podría enfrentar cadena perpetua y evitar la pena de muerte.

El narcotraficante Rafael Caro Quintero, conocido como el “Narco de Narcos” y fundador del Cártel de Guadalajara, compareció nuevamente ante la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde se definieron aspectos clave de su proceso judicial.

De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, el exlíder criminal podría ser sentenciado a cadena perpetua, lo que le permitiría librar la pena de muerte en Estados Unidos.

El encuentro también derivó en la decisión de que el Buró Federal de Prisiones (BOP) evaluará próximamente las medidas de aislamiento impuestas a Caro Quintero en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn.

Sin embargo, hasta que se concrete esa revisión, el capo continuará bajo las mismas condiciones de encarcelamiento.

El juez Frederick Block programó la siguiente audiencia para el 19 de marzo de 2026, fecha en la que se dará continuidad al proceso judicial contra Caro Quintero.

Mientras tanto, la defensa del narcotraficante ha señalado que su cliente presenta problemas psicológicos derivados del aislamiento prolongado.



