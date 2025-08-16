La Secretaría de Salud de Zacatecas reportó el caso de una adolescente de 17 años diagnosticada con rabia tras ser mordida por un zorrillo en el Mezquital del Oro. La joven permanece hospitalizada en Durango bajo atención especializada.

La Secretaría de Salud de Zacatecas confirmó el primer caso de rabia humana en una adolescente de 17 años, quien fue mordida por un zorrillo el pasado 13 de agosto en el municipio de Mezquital del Oro.

La joven fue trasladada inicialmente al IMSS en Zacatecas y posteriormente ingresada al Hospital Rural No. 82 de Vicente Guerrero, Durango, donde permanece bajo observación médica.

Debido a la gravedad del caso, se contó con la participación del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), la Dirección General de Epidemiología y el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (Cenaprece).

El 15 de agosto, autoridades de salud notificaron a familiares, personal médico y dependencias competentes, activando protocolos de investigación epidemiológica y trazabilidad.

Las autoridades estatales y federales pusieron en marcha un plan de atención que incluye:

Refuerzo de la vacunación antirrábica en comunidades de riesgo

Búsqueda activa de posibles casos derivados de agresiones por animales

Coordinación interinstitucional para seguimiento y control

¿Qué es la rabia y cómo se transmite?

La rabia es una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso central. Se transmite principalmente por mordedura o arañazo profundo de animales infectados como perros, gatos, coyotes, murciélagos y zorillos.

Los síntomas más frecuentes incluyen dolor en la herida, fiebre, debilidad muscular, ansiedad, salivación excesiva, intolerancia a la luz e hidrofobia. Sin tratamiento oportuno, la enfermedad puede ser mortal.