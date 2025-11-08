Un tráiler impactó y arrastró un automóvil tras una riña verbal; el agente de tránsito fue ignorado. El conductor del pesado huyó. La FGE no ha informado la causa oficial.

Un conductor de vehículo pesado embistió y arrastró un automóvil particular tras una presunta riña verbal en la carretera de Puerto Morelos, a la altura de una gasolinera de Pemex. El hecho quedó grabado por un testigo y el trailero ignoró la orden de alto de un agente de tránsito antes de huir del lugar, según primeras versiones.

En el video se observa que el tráiler empuja el auto por al menos diez metros y lo gira en sentido contrario, con riesgo de volcadura, mientras el agente se repliega para evitar ser arrollado. No se reportó cierre de circulación en ese tramo, aunque el episodio generó tráfico lento y alarma entre automovilistas en la zona.

¿Qué acciones están tomando las autoridades tras el incidente?

De acuerdo con los reportes preliminares, el presunto responsable abandonó la escena. La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha dado a conocer la causa oficial del incidente ni la situación jurídica del conductor; se esperan peritajes viales y la revisión de cámaras cercanas para identificar la unidad y determinar responsabilidades. Autoridades de tránsito locales evalúan daños y posibles infracciones por desobedecer indicaciones.

En días recientes se han registrado bloqueos y protestas en carreteras de la región; no obstante, en este caso no hubo cierre de la vía de Puerto Morelos. Los peritajes determinarán si hubo provocación previa, conducción temeraria o negativa a ceder el paso, así como el grado de daño al vehículo particular.







