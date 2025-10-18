La exreina de belleza de Mazatlán permanece recluida en una prisión de San Diego acusada de homicidio en primer grado.

Vanessa Gurrola Peraza, modelo, influencer y exreina de belleza sinaloense, fue detenida el pasado 9 de octubre en San Diego, California, por presunto homicidio en primer grado. La mujer de 32 años permanece recluida en la prisión para mujeres de Las Colinas, a la espera de su primera audiencia judicial el próximo 20 de octubre.

De acuerdo con los registros del Departamento del Sheriff del Condado de San Diego, Gurrola fue arrestada por su presunta implicación en el asesinato de Christian Espinoza Silver, alias 'El Chato', ocurrido en febrero de 2024. Espinoza era señalado como operador del Cártel de los Arellano Félix y presunta pareja sentimental de la modelo.

El caso ha generado atención mediática tanto en México como en Estados Unidos, debido al perfil público de Gurrola, quien cuenta con más de 1.4 millones de seguidores en Instagram y fue coronada reina de los Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán en 2011, bajo la temática El retorno de las musas.

En sus redes sociales, la influencer compartía una vida rodeada de viajes, lujo y mensajes sobre espiritualidad y biodescodificación. En su última publicación, realizada desde Bali, compartió imágenes de un retiro espiritual con un mensaje sobre "cerrar ciclos" y "sanar el alma".

Además de su faceta como modelo, Gurrola se volvió conocida por ofrecer consejos controversiales en redes, como métodos para "espiar" a parejas o recuperar mensajes eliminados. También difundía interpretaciones personales sobre dolencias físicas y su relación con conflictos emocionales, como el dolor de cabeza vinculado a "autocrítica excesiva" o el malestar en los pies relacionado con "resentimientos hacia la madre".

Su nombre también fue mencionado en enero de 2025, cuando fue señalada —junto con otros influencers y músicos— de supuestamente formar parte de una red de lavado de dinero vinculada a 'Los Chapitos', facción del Cártel de Sinaloa, a través de volantes difundidos en Culiacán.

Foto de uno de los volantes que circularon por las calles de Sinaloa a inicios de 2025. (Foto: Tomada de redes)

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han confirmado oficialmente su participación en el homicidio de Espinoza Silver. La audiencia del 20 de octubre será clave para determinar su situación legal.

CON INFORMACIÓN DE AGENCIA REFORMA Y EL UNIVERSAL