Esta fue la trayectoria de 'Chabelo' para ser un grande en la televisión

Xavier López 'Chabelo' fue uno de los rostros más conocidos de México. Esta es su historia.

Xavier López 'Chabelo' nació en Chicago, Illinois el 17 de febrero de 1935 y estudió medicina, la cual ejerció por cuatro años para luego cambiarse de ámbito cuando uno de sus vecinos, quien era productor radiofónico de una empresa jabonera, lo invitó a trabajar de ayudante en Televicentro.

Xavier trabajó como floor manager, camarógrafo y ayudante de producción antes de decidir dedicarse al mundo de la actuación y la farándula, por lo que estudió cuatro años de arte dramático.

Su carrera como actor

Después de haber estudiado, Xavier entró a trabajar como asistente de producción en Telesistema Mexicano, empresa que posteriormente sería Televisa.

Sin embargo, su gran oportunidad llegó con el programa "Carrusel musical" junto a Ramiro Gamboa. Ahí le otorgaron su primer papel que lo lanzó al estrellato.

Siguió con proyectos como "La carabina de Ambrosio', "El show del Loco Valdés", "La carabina de Ambrosio", "La Guereja y algo más", etc.

Su talento aportó grandes éxitos en el cine mexicano y fue parte del elenco de la famosa película "El Extra", junto al icónico Mario Moreno Cantinflas.

La última película en la que apareció el actor fue en "El Complot Mongol" de 2019.

El famoso apodo de 'Chabelo'

Xavier se mantuvo al aire por más de 48 años con el programa "En Familia con Chabelo".

Ganó un premio Récord Guinness por la serie y además recibió otro por mantener su personaje del niño eterno.

El programa logró que miles de mexicanos rieran con las bromas y berrinches que realizaba Xavier López cuando interpretaba al icónico personaje de 'Chabelo', un niño ocurrente y berrinchudo de 13 años.

“El personaje me ha dado la oportunidad de deshacerme de todos los deseos reprimidos que no pude llevar a cabo cuando era niño. Si hubiera hecho un berrinche en mi tiempo me hubieran matado a golpes y con Chabelo hago berrinches”, expresó Xavier en una entrevista que tuvo con Adela Micha y Yuri.

