"Vengo a preguntar por mi hermano y no me dan razón": venezolano en Juárez

El joven venezolano explicó que fue detenido junto con su esposa y su hijo, así como su hermano, de nombre José Maldonado, de 21 años, cuando se encontraban en un crucero de la ciudad pidiendo ayuda económica.

Con el rostro desolado, el venezolano Abel Ortega implora saber sobre su hermano, uno de los casi 300 migrantes que estaban a interior de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez que se incendiaron anoche.

"Vengo a preguntar por mi hermano y no me dan razón de mi hermano. No me dicen si está vivo, está muerto", reclamó el venezolano de 29 años de edad, quien llegó junto con su familia hace 15 días a Ciudad Juárez luego de una travesía de meses.

Ortega explicó que ayer fue detenido junto con su esposa y su hijo, así como su hermano, de nombre José Maldonado, de 21 años, cuando se encontraban en un crucero de la ciudad pidiendo ayuda económica.

Te puede interesar Muerte de migrantes, resultado de políticas opresivas: WOLA

Tras ser trasladados a las instalaciones del INM, solo su hermano se quedó retenido y le indicaron que lo regresarían al sur de México.

"No lo soltaron a mi hermano", lamentó Abel, quien mencionó que les explicaron que no lo liberarían porque no entraba en el grupo familiar.

Abel explicó que tienen diferente apellido porque su padre no es el mismo.

Minuto de silencio en el Congreso

El Congreso de la Ciudad de México guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de 39 migrantes en un incendio en la Estación Provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Tras arrancar la sesión, con retraso de más de una hora, la perredista Polimnia Romana Sierra solicitó que se rindiera el homenaje.

El Pleno lo aprobó y fue el primer asunto que se realizó en la Sesión Ordinaria de este martes.

Por su parte, el diputado migrante, Raúl Torres Guerrero, criticó la incapacidad del Gobierno para atender la situación migratoria que vive el País.

"Andrés Manuel se había comprometido a recibir 30 mil migrantes al mes sin encontrar una logística de cómo hacerlo ni garantizándoles seguridad", señaló el diputado.

Torres Guerrero señaló que esta situación evidencia que el Instituto Nacional de Migración carece de presupuesto y personal para atender al total de migrantes que atraviesan el país.

"Hemos visto violaciones a sus derechos humanos y hoy vemos una violación completa a los temas de seguridad", dijo.

Por su parte, la diputada Gabriela Salido, del PAN, lamentó la muerte de las 39 personas que migraban por mejores condiciones de vida.

"Amerita una investigación a fondo, no sólo de las causas del incendio sino las condiciones que brinda el Gobierno de México", expresó.