Fallece pareja tras accidente en Baja California; hijos quedan lesionados

La prima de la mujer accidentada habló con Expreso para anunciar lo que procedió con los menores de edad.

Una familia se vio envuelta en un fatal accidente automovilístico en Baja California, resultando en la muerte de dos padres de familia y en lesiones en dos menores de edad.

Se había compartido la noticia en redes sociales con la finalidad de localizar a familiares, ya que se comentaba que los dos niños quedaron solos.

Sin embargo, una familiar de la fallecida manifestó para Expreso qué ellos estuvieron cuidando a los niños desde que ocurrió el accidente.

"La familia estuvo desde el primer momento por parte de mi prima, no se si por parte de la otra familia, en muchas publicaciones se ha comentado que la familia ya está presente, pero la gente no se fija, a diferentes páginas se ha pedido que digan que ya no se comparta la información de que se sigue buscando a la familia, pero se ha compartido cientos de veces", aclaró Isabel Anahis Zavala Amador.

Se identificó a los accidentados como Karla Amador "N" y Carlos Jáuregui "N", ambos originarios de Sonora.

Uno de los niños fue trasladado a La Paz en estado crítico y su hermanito quedó hospitalizado en el nosocomio de Cabo San Lucas.

Isabel Anahis Zavala Amador, prima de la madre de familia fallecida, anunció los funerales.