La historia de 'Doña Lety', una mujer que se volvió viral en redes, dio un giro cuando denunció haber sido mantenida cautiva por el influencer Jaime Toral, hoy buscado por la Fiscalía de Veracruz.

El caso de Jaime Pascual Hernández Toral, conocido como Jaime Toral, ha vuelto a generar atención pública luego de que la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) ofreciera una recompensa de 350 mil pesos por información que lleve a su localización.

El influencer y excandidato a la alcaldía de Tantoyuca por el partido Movimiento Ciudadano es buscado por su presunta participación en el delito de trata de personas, derivado de su relación con Leticia Gómez, popular en redes sociales bajo el nombre de 'Doña Lety'.

De la fama en redes al señalamiento penal

Hernández Toral se hizo conocido durante la pandemia de Covid-19 por producir videos en TikTok y YouTube, donde mostraba historias de personas en situación vulnerable. Su contenido alcanzó notoriedad en 2021, cuando comenzó a grabar videos junto a Doña Lety, una mujer de 62 años originaria de Tantoyuca.

Los clips mostraban interacciones entre ambos, con un tono que combinaba humor, drama y carencia social. Las frases y actitudes de Doña Lety —como su célebre "faltó la coca"— la convirtieron en figura viral. Sin embargo, detrás de la aparente comedia se gestaba un caso que ahora es investigado por las autoridades.

El rescate de Doña Lety

En septiembre de 2024, la mujer logró escapar de una vivienda propiedad de Jaime Toral en Tantoyuca, donde presuntamente era mantenida privada de la libertad.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía Regional Zona Norte, Doña Lety declaró que permaneció encerrada durante meses, con acceso limitado a agua y comida. Tras pedir auxilio a vecinos, fue resguardada por elementos de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal.

Posteriormente, las autoridades catearon el domicilio señalado y emitieron una orden de aprehensión contra Toral, quien se encuentra prófugo desde diciembre de 2024. En un video publicado antes de su desaparición, el influencer negó las acusaciones.

Otra línea de investigación: la desaparición de una joven

El caso de Jaime Toral también está relacionado con la desaparición de Rosa Elena Pimienta Santos, su pareja sentimental y colaboradora en algunos videos, vista por última vez el 4 de febrero de 2024 en Tantoyuca.

La joven, de 20 años y madre reciente, fue reportada como desaparecida, lo que llevó a la Fiscalía a abrir una segunda investigación en contra del influencer. El gobernador de Veracruz confirmó públicamente la existencia de esta indagatoria.

La @FGE_Veracruz lanzó una recompensa de 350 mil pesos por Jaime Pascual Hernández Toral, quien presuntamente tenía secuestrada a doña Lety para grabar videos virales.



También es buscado por ser sospechoso de la desaparición de su novia Rosa Elena Pimienta Santos. pic.twitter.com/1h6ezZzA3F — Que se sepa MX (@quesesepamx) October 30, 2025

Con la orden de aprehensión vigente y la recompensa de 350 mil pesos ofrecida, las autoridades estatales piden colaboración ciudadana para ubicar a Jaime Pascual Hernández Toral, a quien señalan como presunto responsable de trata de personas y otros posibles delitos vinculados.