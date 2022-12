Gobierno cuida que inflación no se salga de control: AMLO

"En la parte económica tenemos que cuidar el que no se nos salga de control la inflación. Aunque estamos preparándonos y tomando medidas, de todas maneras, ese es un foco amarillo porque eso afecta mucho".

Al reconocer que "es un foco amarillo", el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno cuida que la inflación no se salga de control, pues reconoció que eso afecta mucho a la economía del país.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que su administración está tomando medidas para enfrentar este problema, el cual no solo le preocupa, sino que se ocupa.

"Hay que cuidar eso, o sea, no sólo preocuparnos, sino ocuparnos y ya estamos trabajando" , declaró.

López Obrador rechazó que por la inflación esta Navidad sea la más cara en lo que va del siglo, y para muestra, indicó, se pueden revisar el precio del pollo y pavo, así como de los romeritos y bacalao.

"No es como lo dicen nuestros adversarios de que la cena de Navidad es la cena más cara del siglo de hace muchos años, no, no, no. Se puede probar.