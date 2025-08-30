El pasado 13 de agosto Roberto Capuano, director general de Olinia, dijo en la Mañanera del Pueblo, que el primer prototipo estará listo en el mes de septiembre. En junio del 2026 tendrán la flotilla piloto

Agencia El Universal.-Olinia, la serie de mini vehículos eléctricos desarrollados en México ya es una realidad. Durante las últimas semanas se han dado a conocer más detalles sobre su diseño, identidad y probable precio.









Este proyecto llegará al mercado con la promesa de brindar una opción de movilidad urbana segura, eficiente y sustentable, al alcance de los mexicanos.





















¿Quién fabrica el auto eléctrico Olinia?

De acuerdo con la información compartida por el Gobierno de México, son varias instituciones las que participan en el desarrollo del proyecto Olinia.









Para empezar, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tecnológico Nacional de México (TecNM) colaboran en el desarrollo de la tecnología de los autos eléctricos.

De manera particular, el IPN es el encargado de diseñar el interior y exterior de los vehículos; el equipo de esta institución educativa también participa en el desarrollo de los sistemas embebidos, que contempla el software para el control, comunicación, operación y monitoreo de las unidades.









A la par, el IP trabaja en un catálogo integral de infraestructura y equipos para la construcción y prueba los componentes; así como en el desarrollo del cargador del vehículo y un sistema de gestión integral de calidad.









Por otra parte, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) fue colaboradora en el diseño de los mini vehículos junto con el apoyo del Gobierno de México.









Y para su construcción, tal como lo dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum, se tiene contemplada la participación de ensambladoras diferentes puntos de la República.

¿Cuáles serán los modelos del auto eléctrico Olinia?

Roberto Capuano Tripp, coordinador del proyecto de autos eléctricos Olinia, presentó una serie de 3 modelos, cada uno destinado a cubrir diferentes necesidades de movilidad:

Movilidad personal (el más pequeño): pensado en jóvenes, madres que llevan a sus hijos a la escuela y para las personas que se trasladan en motocicletas. Movilidad de barrio: dirigido al sector del servicio de mototaxis en diferentes ciudades de México; promete ser una alternativa segura, silenciosa, confortable y con bajo costo de operación para los conductores. Entregas de última milla (el más grande): pensado en el transporte de mercancía; busca cubrir la demanda de envíos en comercio en línea y app de envío a domicilio.

El coordinador del Proyecto Olinia señaló los autos eléctricos tendrán un precio estimado de $90 mil a $150 mil pesos, dependiendo del modelo a través de planes de financiamientos.









¿Cuándo saldrá a la venta el auto eléctrico Olinia en México?

En la misma conferencia de prensa, el Gobierno de México indicó que durante septiembre 2025 se presentarán los primeros prototipos de los vehículos Olinia. Mientras que las pruebas piloto se tienen previstas para 2026; su venta podría comenzar a mediados de ese año.















