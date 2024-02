"No nos vamos a dejar chantajear', advierte AMLO a transportistas

Durante la mañanera en Acapulco, López Obrador dijo que se han atendido las demandas de los transportistas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que las protestas de transportistas tienen propósitos politiqueros y afirmó que no se dejarán chantajear.

"Los están recibiendo en Gobernación varias veces y sostengo, con todo respeto, que tiene un propósito politiquero, ni siquiera político, es por las elecciones, para generarnos conflictos. No hay problema que no se haya atendido", dijo AMLO.

"A ver, Secretaria de Gobernación, explica, porque no podemos dejarnos chantajear", lanzó el Mandatario federal.

"Si se trata de causas justas, ahí estoy, pero a ver 'te vamos a tomar todas las carreteras, ya nada más porque yo quiero que quede mal el gobierno de la transformación porque estamos en temporada electoral y a mí me cae muy bien el bloque conservador de Claudio X. González, de los fifís'".

Es 'plan con maña'

López Obrador aseguró que ya no es lo mismo de antes y que los quejosos traen 'plan con maña'.

"Todo lo que sea justo en el caso de los transportistas está siendo atendido, pero que no estén pensando que es lo mismo de antes de que 'a ver vamos a tomar las carreteras y nos vas a recibir en Palacio', no primo hermano, no, no, no, si eso ya cambió, ya esto es otra cosa, que sigan hablando en Gobernación, que les explique la Secretaria de Gobernación, también si es necesario la Secretaria de Seguridad Pública", agregó.

"Todavía creo que ayer tuvieron una reunión, ¿no? se levantaron de la mesa y es que ya traen un plan, plan con mañana con ese propósito".