Sheinbaum anunció junto con su gabinete, los titulares de la Secretaría de Turismo y Conade, el serial de carreras 'México Imparable' que iniciará en Chiapas en septiembre. La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, dijo que 1 de cada 10 turistas internacionales vinieron a realizar un deporte

Uno de cada 10 turistas internacionales que visitaron México en el 2024, lo hicieron para realizar alguna actividad deportiva y la derrama económica por turismo deportivo de ese mismo año fue de 60.4 mil millones de pesos, por estos motivos, se organizaron la secretaría de Turismo y la Conade, para realizar ‘México Imparable’ un serial de 4 carreras que iniciará en Chiapas en el mes de septiembre.









En la mañanera de este 22 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó a Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, Mirna Beatriz de la Cruz líder de ‘México Imparable’ y a Romel Pacheco de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), para que presenten ‘México Imparable’ un serial de 4 carreras que se realizarán en Palenque Chiapas, Ciudad de México, Oaxaca y Chihuahua.

Ahí Josefina Rodríguez dijo que uno de cada 10 turistas que vienen a México viene para realizar un deporte lo que significa que un “10 por ciento del total de la llegada de turistas internacionales viene para hacer un deporte en los diferentes estados” del país.

Indicó que este 2025 estiman que habrá más de 1000 millones de pesos en derrama económica por los eventos deportivos que se han efectuado hasta el momento y hasta el cierre de año que sumarán más de 100 y dio como ejemplo las Olimpiadas Nacionales.

Un ejemplo son las Olimpiadas que se diversificó en 5 estados, que los llevamos a pueblos mágicos, a comunidades a los diferentes escenarios de la naturaleza, recordemos que en México es el primer país con recursos naturales a nivel mundial y el quinto con recursos culturales esto hace que los corredores vivan la esencia y grandeza de México, viene ‘México Imparable’ una marca que además no solo identifica nuestra raíz sino además es una gran oportunidad para llamar a los visitantes a que conozcan a los diferentes estados de la república Josefina Rodríguez

secretaria de Turismo

Por su parte, Romel Pacheco titular de la Conade, agregó que en el caso de las Olimpiadas Nacionales participan 40 mil atletas y el impacto global es de 600 mil “entre doctores, fisiatras, familiares que asisten” con una derrama económica distribuida en cinco estados del país.

Explicó que las actividades turísticas que impulsarán en torno a la del turismo deportivo corresponden a dos vertientes: actividades deportivas recreativas y de alto rendimiento. Mencionó como ejemplo el regreso a México después de la Copa del Mundo del Clavado a México, Tour Mundial del Grand Prix y Tour Mundial Volleyball de playa.

Mirna Beatriz de la Cruz presentó el programa ‘México Imparable’ en donde explicó que se trata de 4 carreras que se realizarán en 4 estados del país la primera será en Palenque Chiapas el 14 de septiembre de este año, la segunda será en Ciudad de México el 7 de diciembre, la tercera el 22 de marzo en Oaxaca en 2026 y el 7 de junio en Chihuahua.

La atleta multimaratonista, Lorena Ramírez, estuvo presente para exhortar a los corredores y corredoras de comunidades indígenas a inscribirse en el sitio de 'México Imparable', ya que de acuerdo a Mirna Beatríz de la Cruz, apoyarán de manera económica y con recursos logísticos al talento deportivo de México y de las etnias indígenas.



