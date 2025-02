La Presidenta aseguró que no está preocupada, ya que la economía mexicana es fuerte.

Ante la confirmación de aranceles de 25% de Estados Unidos a México, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no se siente sola y resaltó la unión entre el pueblo y su Gobierno.

"Quiero también decirles que no me siento sola y ustedes tampoco están solos. Somos uno mismo, Gobierno y pueblo. Uno mismo. No hay diferencia", sostuvo en un discurso ante miles de ciudadanos, antes del cual le pasaron un celular con un mensaje.

A esa misma hora, la Casa Blanca publicaba la confirmación de los aranceles y acusaba una presunta unión entre los cárteles del narco con el Gobierno mexicano.

"Nosotros somos pueblo, estamos al servicio del pueblo de México. No queremos más que estar al servicio del pueblo de México. Y eso le da a nuestro país mucha fuerza, mucha fuerza, frente a cualquier adversidad o cualquier problema, porque estamos juntos.

"Y es importante decir, lo dije en el Zócalo, cuando hice mi informe de los 100 días de Gobierno: cuando negociamos con otras naciones, cuando platicamos con otras naciones, siempre con la frente en alto, nunca agachando la cabeza. Somos iguales con todas las naciones del mundo", sostuvo.

La Presidenta mexicana no se refirió directamente a los aranceles de Donald Trump, pero también insistió que estaba tranquila, pues la economía mexicana es muy fuerte.