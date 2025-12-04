La Cámara de Diputados aprobó la reforma estructural que transforma la gestión del recurso en México; el Estado asume el control total, se prohíbe la venta de derechos entre particulares y se tipifican los delitos contra el agua.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, consolidando uno de los cambios legislativos más profundos en la administración de los recursos naturales del país.

Con una votación de 328 sufragios a favor, la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum establece un nuevo paradigma donde el Estado mexicano se convierte en el único garante y regulador del líquido vital.

El documento avalado contiene modificaciones sustanciales que buscan erradicar la visión mercantilista del agua para priorizar su función social y ecológica. El eje rector de la normativa es el reconocimiento explícito del derecho humano al agua para consumo personal y doméstico, subordinando cualquier otro uso productivo o industrial a esta prioridad constitucional.

Entre los cambios más drásticos se encuentra la prohibición definitiva de la transferencia de derechos de agua entre particulares. Bajo la ley anterior, los titulares de una concesión podían ceder o vender sus derechos a terceros, creando un mercado secundario del agua. La nueva legislación elimina esta figura, estableciendo que el Estado es el único facultado para asignar o reasignar volúmenes.

Ejes rectores

El dictamen aprobado por la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, y ratificado por el Pleno, estructura la nueva gestión hídrica en torno a lineamientos específicos que transforman la relación entre el gobierno, los usuarios y el recurso. Los puntos centrales de la reforma son:

Regulación Estatal Exclusiva: Se elimina la intermediación. El Estado asume la rectoría total sobre la administración del agua

Recuperación de Volúmenes: Las concesiones que no sean utilizadas por los titulares deberán regresar obligatoriamente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para su reasignación, combatiendo el acaparamiento ocioso

Registro Nacional: El antiguo Registro Público de Derechos de Agua se transforma en el Registro Nacional del Agua, con mayores capacidades de fiscalización y transparencia

Política de Cuotas: Se modifica el esquema de pago de derechos para desincentivar la especulación y asegurar una retribución justa por el uso del bien nacional

Además de la gestión administrativa, la reforma endurece el marco legal punitivo. Se integra un catálogo de delitos hídricos que serán perseguidos de oficio por las autoridades. Esto faculta al Estado para investigar, sancionar y reparar las violaciones relacionadas con la extracción ilegal, la contaminación de cuerpos de agua y el desvío de cauces sin necesidad de una denuncia previa de parte.

Justicia hídrica

La legislación incorpora una visión transversal en el diseño de políticas públicas. Se establece que toda gestión del agua debe contar con perspectiva de género, discapacidad e interculturalidad, reconociendo las necesidades diferenciadas de los distintos grupos poblacionales en el acceso al servicio.

En el sector agrario, la ley define reglas claras para las concesiones de uso agrícola. Tras las protestas de productores que temían por la certeza de su patrimonio, se establecieron mecanismos para regular el acceso sostenible bajo el criterio de responsabilidad hídrica, buscando un equilibrio entre la producción de alimentos y la conservación de los acuíferos.

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, introdujo modificaciones para crear un Órgano Interno de Control específico. Este ente tendrá la tarea de prevenir y sancionar las violaciones al derecho humano al agua. Asimismo, se fortalece a los Organismos Operadores municipales y estatales encargados de la extracción y el cobro, otorgándoles un plazo de 180 días para armonizar sus reglamentos locales con la nueva normativa federal.