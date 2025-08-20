El regreso a clases inicia con el ciclo escolar 2025-2026 y los alumnos ya tienen definidas las fechas de puentes, descansos por Consejo Técnico Escolar y vacaciones oficiales que contempla la Secretaría de Educación Pública.

El nuevo ciclo escolar 2025-2026 arranca con el primer puente el 16 de septiembre, con motivo de la Independencia de México. A partir de ahí, los alumnos de educación básica tendrán descansos programados por días festivos oficiales y por las reuniones mensuales del Consejo Técnico Escolar (CTE).

El CTE es un organismo colegiado que reúne a docentes y directivos para definir acciones pedagógicas y administrativas en cada plantel. Las sesiones se realizarán el último viernes de cada mes, excepto en los periodos vacacionales.

Las fechas establecidas para suspensión de clases son:

26 de septiembre de 2025

31 de octubre de 2025

28 de noviembre de 2025

27 de febrero de 2026

27 de marzo de 2026

29 de mayo de 2026

26 de junio de 2026

En diciembre de 2025 y enero de 2026 no habrá reunión de CTE debido a las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, que abarcan del 22 de diciembre al 6 de enero. En abril tampoco se programó sesión, ya que coincide con la Semana Santa (del 30 de marzo al 10 de abril).

Días festivos oficiales

Además de los viernes de CTE, el calendario marca nueve días feriados con suspensión de clases en todo el país:

16 de septiembre: Independencia de México

Lunes 17 de noviembre 2025: Revolución Mexicana

25 de diciembre 2025: Navidad

1 de enero 2026: Año Nuevo

Lunes 2 de febrero 2026: Constitución Mexicana

Lunes 16 de marzo 2026: Natalicio de Benito Juárez

1 de mayo 2026: Día del Trabajo

5 de mayo 2026: Batalla de Puebla

15 de mayo 2026: Día del Maestro

Siete fines de semana largos

En total, los estudiantes disfrutarán de siete fines de semana largos durante el ciclo escolar 2025-2026, entre septiembre y julio, combinando días festivos y descansos de Consejo Técnico.