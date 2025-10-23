El salario diario aproximado de un senador es de 4 mil 390 pesos, mientras que el de un diputado federal es de 5 mil 100 pesos.

En los últimos días, diversos senadores han sido captados realizando actividades ajenas a su labor legislativa durante las sesiones, desde ver contenido en celulares y tabletas hasta quedarse dormidos en sus escaños. Este comportamiento ha generado críticas sobre el compromiso de algunos representantes con la función pública.

Ante esta situación, la senadora del PRI, Anabell Ávalos Zempoalteca, presentó una iniciativa que busca sancionar el desinterés y la falta de responsabilidad parlamentaria, mediante descuentos en el salario y, en caso de reincidencia, la separación del cargo.

“Se trata de acabar con una simulación y un fraude a la representación otorgada por el pueblo. Con esta iniciativa se busca recobrar la dignidad de ser un verdadero representante popular y dar la señal al pueblo de que somos responsables y estamos atentos a los asuntos públicos”, señaló la legisladora.

Propuesta de reforma constitucional

La iniciativa de Ávalos Zempoalteca plantea añadir un segundo párrafo al artículo 64 de la Constitución, con el objetivo de sancionar a quienes sean sorprendidos:

Durmiendo en la sesión.

en la sesión. Realizando actividades ajenas a la labor legislativa.

a la labor legislativa. Observando contenidos no relacionados con el desarrollo de la sesión.

En caso de reincidencia, los legisladores podrían ser separados de su cargo. Actualmente, el artículo 64 establece que los diputados y senadores que no asistan a sesiones sin justificación pierden el derecho a la dieta del día.

“En cualquier lugar de trabajo, si un empleado es sorprendido dormido o haciendo otras actividades ajenas a su labor, será despedido. ¿Por qué debería ser distinto en el Congreso?”, puntualizó la priista.

Casos recientes que motivan la iniciativa

La legisladora destacó que la imagen del Congreso se ha visto afectada por la falta de compromiso de algunos legisladores, especialmente desde la llegada de la 4T, y citó ejemplos recientes:

Herminia López Santiago, diputada, se queda dormida durante sesiones. María de los Ángeles Huerta, diputada, duerme durante la discusión de la reforma educativa. Manuel Huerta Martínez, diputado, dormido en varias ocasiones. Patricia Armendáriz, diputada, captada aparentemente dormida. Adán Augusto López, senador, visto viendo fútbol durante una comparecencia. José Aguirre Gallardo, diputado, dormido en su primer día como legislador suplente.

La senadora también recordó el caso más reciente de un diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, quien solicitó que se registrara su asistencia mientras jugaba pádel en una reunión virtual.

“El pueblo no nos elige para dormir en una curul o atender contenidos ajenos al desarrollo de la sesión. Si un legislador desea distraerse, debería pedir licencia”, enfatizó Ávalos Zempoalteca.

Comparación internacional

La legisladora señaló que la sanción por desatender la labor legislativa no es exclusiva de México:

En Reino Unido , un legislador fue suspendido por mirar pornografía durante las sesiones.

, un legislador fue suspendido por durante las sesiones. En Serbia, un diputado renunció tras ser descubierto en una situación similar.

“Aquí no renuncian, solo se burlan y se sienten impunes. Incluso se victimizan, alegando complots o ataques de la prensa”, criticó.

La iniciativa de reforma fue turnada a comisiones para su análisis y discusión, mientras la senadora asegura que busca fortalecer la representación popular y transmitir un mensaje claro de responsabilidad y compromiso con los grandes temas nacionales.

“México necesita recuperar la confianza ciudadana y eliminar la simulación en la política. Dignificar la labor legislativa es una urgencia nacional. México lo merece y lo necesita con urgencia”, concluyó.