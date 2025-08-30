La Secretaría de Bienestar informó que en septiembre iniciarán registros para cuatro de sus programas sociales más importantes.

La Secretaría de Bienestar confirmó que a partir de septiembre se abrirán inscripciones para cuatro programas federales de becas, dirigidos a estudiantes de educación básica, media superior y universidades. Los apoyos económicos van desde los $970 hasta los $5,800 pesos bimestrales.

El registro podrá realizarse en módulos oficiales o a través de plataformas en línea, según el programa, por lo que las autoridades recomendaron a los interesados cumplir con los requisitos y preparar la documentación necesaria.

Programas y fechas de registro

De acuerdo con la dependencia, los programas que abrirán inscripciones durante septiembre son:

Beca Rita Cetina Gutiérrez : registro desde el 15 de septiembre; dirigida a estudiantes de secundaria pública

: desde el 15 de septiembre; dirigida a Beca Benito Juárez Media Superior : apertura de registro en septiembre para jóvenes de preparatoria

: apertura de en septiembre para jóvenes de Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro : en septiembre podrán inscribirse estudiantes universitarios

: en septiembre podrán Mi Beca Para Empezar: a partir del 1 de septiembre podrán registrarse alumnos de educación básica en escuelas públicas de la Ciudad de México

Requisitos generales

Los documentos varían según el programa, pero en la mayoría se solicitan:

Acta de nacimiento

CURP certificada

Identificación oficial vigente (del tutor o del estudiante, según corresponda)

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Constancia o comprobante de estudios

En el caso de Jóvenes Escribiendo el Futuro, también se requiere carta de motivos, correo electrónico y una fotografía reciente

Montos de apoyo

Los pagos bimestrales establecidos son:

Beca Rita Cetina: $1,900 pesos.

Beca Benito Juárez Media Superior: $1,900 pesos.

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: $5,800 pesos.

Mi Beca Para Empezar: $970 para preescolar, $1,100 para primaria y $1,180 para secundaria.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, los programas de apoyo social forman parte de las políticas públicas prioritarias para reducir la desigualdad en el país. Con la apertura de registros, el gobierno federal busca ampliar la cobertura de beneficiarios en el ciclo escolar 2025-2026.