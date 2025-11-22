Tras una audiencia que duró más de ocho horas, un juez de control de Morelia determinó vincular a proceso a Jorge Armando ‘N’ y a los demás imputados.

La audiencia tuvo lugar este sábado en la capital michoacana con el objetivo de determinar si los imputados serían o no vinculados a proceso por los cargos que se les señalan.

