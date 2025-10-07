'Priscilla' presenta vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora (km/h), rachas de 215, un desplazamiento hacia el noroeste a 17 km/h, y no se descarta que se intensifiique a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson durante las próximas 24 horas.

El huracán 'Priscilla, fortalecido a categoría 2 durante la madrugada, causará lluvias intensas, rachas de viento de entre 100 y 50 km/h y oleaje elevado en costas de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a las 09:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del sistema se localizó a 345 kilómetros (km) al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 465 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

'Priscilla' presenta vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora (km/h), rachas de 215, un desplazamiento hacia el noroeste a 17 km/h, y no se descarta que se intensifiique a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson durante las próximas 24 horas.

"Sus desprendimientos nubosos generarán lluvias intensas en el sur de Baja California Sur, el centro y el sur de Sinaloa y el norte y el centro de Nayarit y fuertes en Jalisco y Colima" , precisó el organismo.

Se espera viento de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h en el sur de Baja California Sur; de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en la costa de Jalisco, y de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en las costas de Sinaloa y Colima.

También se pronostica oleaje de cinco a seis metros (m) de altura en el sur de Baja California Sur; de tres a cuatro metros en costas de Nayarit y Jalisco, y de dos a tres metros en costas de Sinaloa y Colima.

La zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical se mantiene desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, en Baja California Sur.

Las autoridades alertaron que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados, en tanto que el viento podría derribar árboles y anuncios publicitarios.