Sheinbaum aseguró que los tres gobiernos acordaron mantener una coordinación estrecha, y recibió una invitación de Trump a visitarlo.

Tras su participación en el sorteo de la Copa del Mundo 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una “excelente reunión” con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, durante una visita a Washington.

La mandataria mexicana informó que la reunión se realizó en un clima positivo y de cooperación entre los tres países, anfitriones del próximo Mundial.

En un mensaje publicado en X, Sheinbaum destacó:

"En Washington, tuvimos una excelente reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney; hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que tenemos. Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos."

Sheinbaum calificó el encuentro de casi una hora como "muy positiva" y "muy cordial", aunque aclaró que no se alcanzaron acuerdos formales. Ante las preguntas de medios de comunicación, aclaró que no se tocó el tema del T-MEC, si hablaron de temas comerciales y la agenda regional rumbo a 2026.

“No es que hayamos llegado a un acuerdo en particular, pero fue una reunión de casi una hora y yo soy muy positiva de la relación entre Estados Unidos y México y también Canadá”, expresó.

Agregó que recibió una invitación personal de parte del presidente estadounidense para hacer una visita formal en la Casa Blanca, a lo que comentó más adelante agendarán una fecha para la tan esperada reunión entre los representantes mayores de México y Estados Unidos.

Diálogo con migrantes

Más tarde, la Presidenta se reunió con connacionales en el Instituto Cultural Mexicano, al cual llegó escoltada por una caravana y bajo una temperatura de -2°C, donde fue recibida por mariachis y el embajador Esteban Moctezuma dio la bienvenida a una “Fiesta de México”.

La mandataria aprovechó para hablar sobre los alcances del encuentro trilateral y expresó confianza en que 2026 traerá condiciones favorables para atender temas económicos pendientes entre los tres países. Recordó que mantiene comunicación constante con Donald Trump: han sostenido 14 conversaciones antes de este encuentro presencial. Reiteró que en cada ocasión ha defendido a la comunidad mexicana en Estados Unidos.

“Siempre hablo bien de las mexicanas y los mexicanos que viven aquí… lo que queremos es un buen trato para todas las mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos” , afirmó desde Washington D.C.

Sheinbaum agradeció el apoyo económico que los migrantes envían a México y dijo que su Gobierno busca fortalecer la red consular. Explicó que los consulados deben ser espacios de acompañamiento, no sólo para trámites, sino como mecanismos de defensa ante situa ciones adversas. “Háganos saber todo lo que sigue mal… Nuestro interés es que siempre se sientan abrazados y abrazadas”, pidió a la comunidad.

La Presidenta asistió más temprano al sorteo del Mundial 2026 en el Kennedy Center, donde coincidió por primera vez con Trump y Carney antes de la histórica reunión trilateral.