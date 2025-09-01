En su Primer Informe de Gobierno, Claudia Sheinbaum afirmó que su gestión se basa en resultados y no en promesas. Destacó que entre 2018 y 2024, más de 13 millones de personas salieron de la pobreza.

En el arranque de su Primer Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su administración se guía por la búsqueda de un México justo, libre y soberano. Enfatizó la importancia de la participación de las mujeres en la vida pública y recalcó que su gobierno se distingue por entregar resultados concretos.

Sheinbaum subrayó que entre 2018 y 2024, alrededor de 13 millones de personas dejaron la condición de pobreza, cifra que atribuyó a la implementación de políticas sociales y de desarrollo.

El evento se llevó a cabo en Palacio Nacional, con la asistencia del gabinete federal, entre ellos Omar García Harfuch, secretario de Seguridad; Rosa Icela Rodríguez, de Gobernación; y Ricardo Tevilla, de Defensa Nacional.

También estuvieron presentes los nuevos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezados por Hugo Aguilar Ortiz, quienes previamente participaron en una ceremonia en la zona arqueológica de Cuicuilco.

Temas del informe

La presidenta adelantó que en su mensaje se abordarán logros en seguridad, el Plan México, política exterior, programas sociales y avances en la reducción de la desigualdad.

El gobernador de Nuevo León también asistió a la ceremonia, sumándose a las autoridades federales y representantes de otros poderes del Estado.



