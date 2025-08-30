El meteorólogo José Martín Cortés pronostica que el primer frente frío de la temporada ingresará el domingo 31 de agosto, afectando a Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua con bajas temperaturas, lluvias y vientos fuertes.

México registrará este fin de semana el ingreso del primer frente frío de la temporada 2025-2026, de acuerdo con el pronóstico del meteorólogo José Martín Cortés, quien advirtió que se prevé una temporada invernal más intensa debido al desarrollo del Vórtice Polar.

El sistema ingresará la madrugada del domingo 31 de agosto y permanecerá activo hasta el miércoles 3 de septiembre, dejando un descenso de temperaturas, lluvias y rachas de viento superiores a 60 km/h.

Estados que resentirán el descenso de temperaturas

El fenómeno afectará principalmente a los estados del norte y noreste del país:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Oriente de Chihuahua

De acuerdo con el experto, aunque las condiciones cumplen con la definición de frente frío, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aún no lo considera oficialmente como el primero de la temporada.

Recomendaciones ante el cambio de clima

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) recuerda que los frentes fríos suelen durar entre 5 y 7 días y pueden generar tormentas severas, por lo que recomienda:

Vestirse en capas por los cambios bruscos de temperatura.

Tomar líquidos en abundancia.

Aplicarse la vacuna contra influenza y Covid-19.

Evitar actividades al aire libre en las primeras horas del día.

Con el ingreso del frente frío previsto para el 31 de agosto, inicia la temporada invernal 2025-2026 en México, que según expertos podría ser más severa que en años anteriores.