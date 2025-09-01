El primer año de Claudia Sheinbaum se caracterizó por estabilidad económica pese a presiones internacionales. México registró un récord de 34,265 mdd en inversión extranjera, aunque en su mayoría son reinversiones.

El primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum transcurrió con relativa estabilidad económica, a pesar de la amenaza arancelaria del gobierno de Donald Trump y de un escenario internacional incierto.

El especialista Francisco Arballo, de Grupo Consultor EFE, destacó que la resiliencia del país confirma su atractivo como destino de inversión, aunque advirtió que los riesgos internos y la volatilidad global siguen presentes.

Durante este periodo, México captó 34,265 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED), un 10% más que el último año de la administración pasada y casi el doble que en 2017.

Sin embargo, Arballo subrayó que el 84.4% corresponde a reinversiones de capital existente, mientras que solo el 9.2% provino de nuevos proyectos.

“El récord absoluto oculta una realidad más compleja: gran parte del flujo no son capitales frescos. El verdadero impulso a proyectos estratégicos depende de atraer inversión nueva y generar empleos adicionales”, explicó.

El peso mexicano se mantuvo firme frente al dólar, pese a la turbulencia global. Esto ha beneficiado a importadores y empresas con deuda en dólares, pero ha representado un reto para los exportadores, que enfrentan pérdida de competitividad por un tipo de cambio fuerte.

“La clave no es un tipo de cambio fijo, sino la capacidad de garantizar previsibilidad y balance para que las empresas puedan planear con certeza”, indicó el especialista.

Arballo resaltó también que la pobreza se redujo en 15% y la pobreza extrema en 1.8% durante el sexenio anterior y el primer año de la administración Sheinbaum, alcanzando los niveles más bajos en cuatro décadas.

No obstante, advirtió que aún persisten problemas estructurales: millones de mexicanos carecen de acceso a servicios básicos, lo que limita la consolidación de una fuerza laboral plenamente capacitada y restringe el crecimiento del mercado interno.

De cara al segundo año del sexenio, el reto será mantener un crecimiento sostenido, atraer inversión nueva y profundizar la reducción de la pobreza.

“Los avances en inversión, tipo de cambio y reducción de la pobreza son positivos, pero no resuelven la falta de servicios básicos y las brechas estructurales. La sostenibilidad del crecimiento dependerá de atender estos desafíos”, concluyó Arballo.