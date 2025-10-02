El reglamento del IPN establece que el Doctorado Honoris Causa se confiere a personalidades cuya "trayectoria de relevancia pública" destaque en el ámbito de la ciencia, tecnología, educación, artes, letras o política.

La prima del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Manuela del Carmen Obrador Narváez, recibirá el Doctorado Honoris Causa por parte del Instituto Politécnico Nacional (IPN); un reconocimiento explícito a su gestión para establecer una unidad de la institución en el estado de Chiapas, donde es Delegada de Programas para el Bienestar.

La aprobación se efectuó en la décima sesión ordinaria del Consejo Técnico Consultivo Escolar (CTCE), celebrada el pasado 18 de agosto, donde también se determinó que otros galardonados serán el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y el actual titular del Instituto Nacional de Migración (INM) y exgobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

El reglamento del IPN establece que el Doctorado Honoris Causa se confiere a personalidades cuya "trayectoria de relevancia pública" destaque en el ámbito de la ciencia, tecnología, educación, artes, letras o política.

En el caso de la prima del primer mandatario federal emanado del partido Morena, Manuela o 'Manuelita' Obrador Narváez, la distinción se fundamenta en su labor de gestión para concretar la construcción de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Palenque (UPIIP), con lo que el IPN marcará presencia en esa región chiapaneca.

La funcionaria ha sido blanco de múltiples críticas por nepotismo. Ella ha ocupado diversos cargos públicos; fue dos veces diputada federal por Morena en representación de Chiapas y apenas en septiembre de 2024, fue nombrada Delegada federal de los programas de Bienestar en Chiapas, casi al final del sexenio de su primo.

En 2023, figuró como posible aspirante a la gubernatura de Chiapas o a un escaño en el Senado, lo que motivó al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador a desestimar públicamente dicha posibilidad.

"Yo no quiero que se establezca la mala costumbre de amiguismo, nepotismo, de todas esas lacras de la política" , indicó al hacer referencia a sexenios anteriores al suyo.

Junto con ella, en esta edición el IPN entregará el Honoris Causa a Sergio Salomón Céspedes Peregrina, exgobernador de Puebla al que reconocerá su intervención para impulsar la construcción de dos nuevos planteles del IPN en la entidad durante su gestión.

Mientras que a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, se galardonará por su legado político y social como fundador del PRD, gobernador de Michoacán y Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, considerándolo una figura clave en la transición democrática mexicana.

Además de sus tres candidaturas presidenciales, ha sido una voz crítica constante en temas como la privatización de recursos estratégicos.

En 2023, el Politécnico Nacional reconoció a la astrónoma Julieta Fierro Gossman y al empresario Alfredo Harp Helú.

La fecha de la ceremonia aún no ha sido definida.