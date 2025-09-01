Previamente, Alejandro Moreno acusó al Gobierno Federal de utilizar una 'estrategia sistemática' de persecución política contra opositores, medios de comunicación y órganos electorales y contra quien piense distinto.

Durante el inicio del Primer Periodo de Sesiones del 2.º Año de la LXVI Legislatura, integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) abandonaron San Lázaro poco después de que su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, hiciera uso de su voz.

Previamente, ‘Alito’ Moreno acusó al Gobierno Federal de utilizar una ‘’estrategia sistemática’’ de persecución política contra opositores, medios de comunicación y órganos electorales, Poder Judicial y contra quien piense distinto orquestada, supuestamente, desde la Presidencia de la República.

Al regresar al recinto los legisladores priístas intentaron reventar la sesión con megáfonos y sirenas, posteriormente está continúo tras el diálogo entre los coordinadores de la bancada tricolor y el partido guinda.

‘Alito’ crítica economía, salud y seguridad

En su intervención, el líder priísta hizo un llamado a la comunidad internacional por ‘’razones del más alto interés regional’’ ante ‘’la amenaza narcoterrorista que se cierne en todo América’’ .

Moreno Cárdenas criticó el crecimiento económico del país, endeudamiento, menor producción petrolera en la historia de México y desabasto de medicamentos.

Respecto a la seguridad en el país, Cárdenas aseguró que ‘’nuestras niñas, niños y jóvenes están más cerca de ser reclutados por el crimen organizado que tener un futuro digno y de mejores oportunidades’’ .

En medio de gritos y consignas en el recinto legislativo, ‘Alito’ Moreno aseguró que en las próximas elecciones derrotarán (PRI) a Morena.