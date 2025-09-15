La presencia del monzón mexicano está generando condiciones propicias para lluvias en regiones del centro, norte, oriente y sur de la entidad, con precipitaciones que podrían ir desde ligeras hasta intensas, y acumulados que en algunos casos superarían los 50 milímetros.

Gilberto Lagarda Vásquez, especialista técnico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Sonora, dio a conocer que para el inicio de semana se prevé una probabilidad de lluvia de entre 40 por ciento y 60 por ciento en gran parte del estado.

“Tenemos los efectos del monzón de México en el estado, generando una alta posibilidad de lluvia para la mayor parte de la entidad, tenemos condiciones desde los 40 hasta los 60% de posibilidad de lluvia para el centro, norte, oriente y sur del estado” , mencionó.

Además, estas condiciones meteorológicas provocarán un descenso en las temperaturas. Se esperan mínimas cercanas a los 15 °C en zonas del norte y oriente, mientras que en el centro y sur del estado, las máximas podrían ubicarse entre los 35 y 40 °C.

Para este martes, Hermosillo alcanzará una máxima de 38 grados centígrados al igual que Ciudad Obregón, Guaymas 36, Navojoa 34 y Huatabampo 35 grados centígrados.