La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presidió la ceremonia del 50 aniversario del Premio Nacional del Deporte, celebrada hoy, 28 de noviembre. El evento reconoció a las y los atletas que destacaron por sus logros durante el año 2025.

La mandataria federal otorgó el galardón en las distintas categorías, acompañada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y por el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco.

Mensajes oficiales

Claudia Sheinbaum felicitó a las personas premiadas, afirmando que representan 'un orgullo para México'. La presidenta dirigió un mensaje a los deportistas, señalando: “Cada vez que participen en una competencia, tengan en mente lo grandioso que es México”.

Por su parte, Rommel Pacheco destacó el mérito de las y los galardonados, afirmando: “Merecen todo el reconocimiento; ustedes son los mejores referentes de lo trascendente que es el deporte en la sociedad”. Pacheco añadió que los premiados son “la historia del deporte de México”.

Clara Brugada reiteró el compromiso de su administración con el impulso al deporte. La jefa de Gobierno indicó que se debe apoyar desde el gobierno, tanto en infraestructura como a los propios deportistas, asegurando que “el deporte es una poderosa herramienta de transformación social”.

Reconocimientos por categoría

La ceremonia distinguió a atletas, entrenadores, jueces y figuras por su trayectoria en el deporte nacional. Entre los galardonados, estuvieron presentes Maya Becerra (Tiro con arco), María Lorena Ramírez Nahueachi (Atletismo – Ultramaratones), Isaac Del Toro (Ciclismo), Osiris Aneth Machado Plata (Paratletismo) y la entrenadora de clavados Ma Jin.

La lista completa de las personas reconocidas con el Premio Nacional del Deporte 2025 incluye:

Deporte no profesional:

Andrea Maya Becerra Arizaga (Tiro con arco), quien se convirtió en doble campeona mundial en un mismo día.

Uziel Aarón Muñoz Galarza (Atletismo)

Osmar Olvera Ibarra (Clavados)

Deporte profesional:

Isaac Del Toro Romero (Ciclismo)

Deporte paralímpico:

Luis Carlos López Valenzuela (Paratletismo)

(Paratletismo) Osiris Aneth Machado Plata (Paratletismo)

Entrenadores:

Alejandro Laberdesque Vázquez (Atletismo)

(Atletismo) Karen Selene Montellano Ruvalcaba (Tiro con arco)

Jueces/Árbitros:

Araceli Ornelas Caballero (Taekwondo)

(Taekwondo) Leslie Selene Velasco González (Parapowerlifting)

Trayectoria destacada en el deporte mexicano:

Gabriela Belem Agúndez García (Clavados)

(Clavados) Donovan Daniel Carrillo Suazo (Patinaje sobre hielo)

José Arnulfo Castorena Vélez (Paranatación)

María Lorena Ramírez Nahueachi (Atletismo – Ultramaratones)

Fomento al deporte:

Mirna Beatriz De la Cruz Álvarez

La ceremonia de conmemoración del 50 aniversario concluyó con la entrega de las distinciones a los atletas seleccionados en cada una de las categorías.