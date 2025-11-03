El Ministerio de Cultura de España anunció este martes 03 de noviembre de 2025 que el escritor mexicano Gonzalo Celorio obtuvo el Premio Cervantes, el máximo galardón de las letras en español. La entrega será en abril en Alcalá de Henares.

El Ministerio de Cultura de España informó que el ensayista y narrador mexicano Gonzalo Celorio (1948) ganó el Premio Cervantes 2025, dotado con 125 mil euros. El anuncio lo realizó el ministro Ernest Urtasun en Madrid.

El jurado subrayó la “excepcional obra literaria y labor intelectual” de Celorio, con una voz de elegancia y hondura que explora identidad, educación sentimental y pérdida.

Entre sus títulos figuran Amor propio, El viaje sedentario, Mentideros de la memoria y Los subrayados son míos. La ceremonia de entrega se prevé en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá alrededor del 23 de abril.

De acuerdo con el Ministerio, el fallo siguió el formato habitual del jurado del Cervantes —integrado por representantes del ámbito cultural— e incluyó a los últimos ganadores Luis Mateo Díez (2023) y Álvaro Pombo (2024) como miembros.

“A lo largo de más de cinco décadas” Celorio ha consolidado una obra que “enriquece la cultura hispánica”, señaló el acta difundida tras la rueda de prensa.

El Cervantes, instituido en mil novecientos setenta y seis, distingue la trayectoria de autores en lengua española y mantiene de forma frecuente una alternancia entre escritores de España y de América Latina.

El último mexicano premiado fue Fernando del Paso en dos mil quince. Celorio es académico y profesor en la UNAM; diversos perfiles editoriales destacan su papel en la Academia Mexicana de la Lengua.







