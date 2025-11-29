Jueza federal determina que el menor debe integrarse a una familia, tiene "derecho al amor".

Una jueza federal de distrito determinó que el bebé abandonado el pasado 11 de febrero en una calle de Tultitlán, Estado de México será dado en adopción. El menor continúa bajo la custodia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), mientras sus padres siguen sujetos a proceso penal por el delito de homicidio en grado de tentativa.

“Nuestro interés es que él esté bien”: Jueza Villeda

La jueza Gabriela Villeda señaló que el niño se encuentra bajo la protección del Estado y destacó que la prioridad es garantizar su bienestar. “Que tenga derecho al amor, a una familia”, expresó en información pública al referirse a la decisión judicial.

Por ahora, el bebé permanece bajo cuidados especializados del DIFEM. El recién nacido fue abandonado en la calle Fuente de Ópalo, en la colonia Fuentes del Valle. Cámaras de videovigilancia captaron a un joven sacando una bolsa de hule de su mochila y dejándola en la vía pública.

Las imágenes se difundieron ampliamente, lo que facilitó la identificación de los padres: Lucio David “N”, de 18 años, y Diana Jacel “N”, de 21 años.

Ambos jóvenes fueron detenidos y enfrentan un proceso penal en prisión preventiva justificada por homicidio en grado de tentativa. Las autoridades estatales confirmaron que no tienen actualmente la patria potestad del menor.

Camino hacia la adopción

El bebé fue trasladado al Hospital Regional de Alta Especialidad Bicentenario de la Independencia del ISSSTE, donde el personal médico logró estabilizarlo. Con el paso de los días presentó avances significativos: comenzó a alimentarse vía oral y alcanzó un peso ligeramente superior a los dos kilogramos.

Después de su recuperación inicial, el menor fue llevado a las instalaciones del DIFEM en Toluca, donde permanece bajo resguardo.

La determinación de la jueza abre la vía para que pueda integrarse a una familia mediante un proceso de adopción que será supervisado por las autoridades.