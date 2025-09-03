La camioneta blindada del secretario de Seguridad Pública de Culiacán, Alejandro Bravo Martínez, fue atacada con ponchallantas durante un operativo en la colonia Guadalupe; no hubo lesionados.

La mañana de este miércoles, la camioneta blindada en la que viajaba el secretario de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán, Alejandro Bravo Martínez, sufrió daños en sus neumáticos tras ser atacada con ponchallantas en la colonia Guadalupe.

De acuerdo con el comunicado oficial, Bravo encabezaba un operativo de vigilancia junto a sus escoltas cuando detectaron a los ocupantes de un vehículo en actitud sospechosa. Al iniciar la persecución, los presuntos responsables arrojaron púas de acero sobre el pavimento, lo que provocó la avería de la unidad oficial.

Pese al despliegue de un operativo de búsqueda en la zona, los responsables lograron huir. La camioneta del secretario de Seguridad Pública tuvo que ser trasladada con una grúa.

Las autoridades confirmaron que durante el incidente no se registraron disparos ni personas lesionadas.

Investigación en curso

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una carpeta de investigación para identificar a los responsables del ataque. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el vehículo utilizado por los agresores.



