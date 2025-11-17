La madre de Jorge fue cremada hace cinco años, su familia decidió ese día retirar la urna del panteón de Guadalupe, Nuevo León

Un hombre identificado como Jorge A., de 42 años, recuperó la tranquilidad luego de que, el domingo 16 de noviembre, la Policía de Monterrey le devolvió la urna con las cenizas de su mamá, la cual había sido robada mientras él dormía dentro de un bar.

Habían retirado la urna del panteón

El afectado explicó que las cenizas de su madre, quien falleció hace cinco años, habían permanecido bajo resguardo en un panteón del municipio de Guadalupe. “Hace como dos días me habló mi primo para entregarme la urna, porque ellos ya no podían hacer el pago en el panteón donde se encontraban las cenizas de mi mamá”, comentó.

Después de recibirla, decidió llevar la urna consigo para no dejarla en su domicilio y entró a un bar, donde pasó un rato tomando cerveza y recordando a su ser querido. Jorge reconoció que ahí fue cuando se quedó dormido y no se dio cuenta cuando alguien se llevó sus pertenencias, entre ellas una mochila verde donde guardaba la urna.

Policía encuentra la mochila en el Centro de Monterrey

Durante un operativo del Buen Fin en la avenida Madero, Jorge se acercó a uno de los elementos para reportar el robo de sus pertenencias. En ese momento, le informaron que una mochila con esa descripción había sido localizada el sábado por la mañana.

Horas antes, en Pino Suárez y Reforma, oficiales de la Policía de Monterrey reportaron y aseguraron una mochila que, al revisar su interior, contenía una urna de cenizas.

El domingo la corporación realizó la entrega oficial del objeto, permitiendo que Jorge recuperara las cenizas de su madre. “La verdad es que no estaba tranquilo al perder la urna, y agradezco a la Policía de Monterrey por el apoyo brindado”, expresó.