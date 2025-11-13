La jefa del Ejecutivo federal destacó que la planta estará lista en el primer semestre de 2025 y ayudará a contener la plaga.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la planta de producción de moscas estériles que se construye en Chiapas para ayudar en la erradicación de la plaga en México estará lista en el primer semestre del próximo año.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal afirmó que hay mucha comunicación y se sigue trabajando con las autoridades agrícolas de Estados Unidos para la pronta apertura de la frontera al ganado mexicano, suspendida desde mayo pasado.

"Se sigue trabajando en este tema y hay mucha comunicación y vamos a esperar que sea pronto. De todas maneras, como les comentamos, la planta productora de esta mosca que ayuda a contener la plaga estará lista en el primer semestre del próximo año. Eso va a ayudar muchísimo".

¿Qué se sabe sobre la planta productora de moscas estériles?

Autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) han informado que esta planta generará más de 100 millones de insectos estériles de GBG por semana, para ser liberados en el sur del país y lo cual ayudará a la erradicación de esta plaga.