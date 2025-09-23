La noche del lunes 22 de septiembre, una pipa con 20 mil litros de diésel cayó en un socavón de medio metro en Avenida San Rafael Atlixco, colonia El Rodeo, en Iztacalco.

Servicios de emergencia de la Ciudad de México atendieron la noche del lunes 22 de septiembre un accidente en la colonia El Rodeo, alcaldía Iztacalco, donde una pipa de Pemex quedó atorada tras caer en un socavón de aproximadamente 50 centímetros de profundidad.

El incidente ocurrió a un costado de la estación El Rodeo de la Línea 2 del Metrobús, sobre Eje 4 Sur, en dirección hacia Rojo Gómez. La unidad transportaba 20 mil litros de diésel.

De acuerdo con el reporte oficial, no se registraron personas lesionadas ni atrapadas, y tras una inspección técnica se descartó cualquier fuga de combustible en el tanque de la pipa.

El Heróico Cuerpo de Bomberos confirmó que fue necesario utilizar una grúa para liberar el eje trasero de la unidad y retirarla de la vialidad. “Procedimos a sacarlo y restablecer la vialidad. Servicio concluido”, informó el jefe Vulcano Cova a la 01:17 horas a través de sus redes sociales.

Acudimos a liberar el eje trasero de una pipa que transportaba 20,000 litros de diésel misma que cayó en un socavón en Avenida San Rafael Atlixco, colonia El Rodeó, en @IztacalcoAl; procedimos a sacarlo y restablecer la vialidad.

Servicio concluido.

Vecinos preocupados por socavones en la capital

Habitantes de la zona expresaron su preocupación, ya que este hecho se suma a otros accidentes recientes relacionados con socavones en distintas alcaldías de la capital.

La semana pasada, un camión repartidor de refrescos cayó en un hundimiento en Campestre Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero, mientras que en Iztapalapa un vehículo pesado quedó atrapado en una oquedad de más de seis metros de ancho y doce de largo, lo que obligó a evacuar a vecinos cercanos y realizar reparaciones mayores.

Reparación de la vialidad

Las autoridades locales informaron a las dependencias correspondientes para gestionar la reparación de la vía en San Rafael Atlixco y evitar riesgos adicionales para el tránsito. Personal de seguridad y emergencias continuará con la supervisión en la zona mientras se concluyen las labores de remediación.