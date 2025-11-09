El siniestro generó una columna de humo visible a kilómetros

Una fuerte explosión registrada la tarde del sábado 8 de noviembre sobre la autopista México–Puebla, a la altura del kilómetro 48, provocó el cierre total de la vialidad en ambos sentidos y una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

El incidente fue ocasionado por la volcadura e incendio de una pipa de doble remolque que transportaba diésel, lo que derivó en una fuga de combustible y posteriormente en una explosión que alcanzó a otros vehículos cercanos.

El accidente

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió minutos antes de las 19:00 horas en el municipio de Ixtapaluca, en los límites del Estado de México y Puebla. El conductor habría perdido el control del vehículo, impactándose contra el muro de contención, lo que provocó la fuga del combustible y el incendio posterior.

Una de las “salchichas” —como se conoce a los tanques del doble remolque— salió proyectada y cayó a una barranca de aproximadamente 50 metros de profundidad. Testigos mencionaron que esa parte del vehículo podría haber arrastrado a un auto particular, por lo que los equipos de rescate iniciaron la búsqueda en la zona boscosa para confirmar si había personas atrapadas.

Hasta el momento, no se ha confirmado la existencia de personas lesionadas ni fallecidas, y tampoco se ha precisado el número total de vehículos afectados.

El siniestro generó una columna de humo visible a varios kilómetros de distancia. Automovilistas que circulaban por la zona captaron videos y fotografías que mostraron la magnitud del incendio.

Intensa movilización de emergencia

Bomberos de Ixtapaluca, Protección Civil y personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) acudieron al lugar para sofocar el fuego y enfriar los restos de la pipa, con el fin de evitar que las llamas se reavivaran. Mientras la Guardia Nacional y autoridades de ambas entidades cerraban la circulación por completo para prevenir nuevos accidentes.

“La autopista México–Puebla, km 48, en el municipio de Ixtapaluca, se mantiene cerrada a la circulación en ambos sentidos debido a un percance vehicular” , informó Protección Civil del Estado de México en redes sociales.

El tráfico permaneció paralizado por horas en ambos sentidos, y las autoridades recomendaron tomar vías alternas y conducir con precaución.

Durante la madrugada y primeras horas del domingo 9 de noviembre, las cuadrillas de emergencia trabajaron para remover escombros y limpiar la vialidad. Minutos antes de las 08:00 horas, Capufe informó que los trabajos concluyeron y que la circulación fue restablecida en su totalidad.