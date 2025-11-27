La diputada de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, denunció como un "ataque injusto y misógino" las declaraciones del senador Gerardo Fernández Noroña contra Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, solicitando una sanción ejemplar para el legislador.

La diputada federal por Movimiento Ciudadano (MC), Ivonne Ortega Pacheco, condenó públicamente los señalamientos emitidos por el senador Gerardo Fernández Noroña contra Grecia Quiroz, recién nombrada alcaldesa de Uruapan y viuda del fallecido alcalde Carlos Manzo. Ortega calificó las declaraciones como un “ataque injusto y misógino”.

La legisladora convocó a la clase política nacional a demostrar respeto por el duelo y la dignidad humana en medio de un proceso delicado para Quiroz. En entrevista, Ortega manifestó que Fernández Noroña "no tiene manera de entender que hay una mujer que, además de que no ha tenido tiempo de llevar su duelo, de que tiene dos hijos pequeños, gemelos, de que tiene la esperanza de su pueblo en ella". La diputada señaló que lo que menos ocupa a Quiroz en este momento es un tema político.

Exigen sanción

La exgobernadora de Yucatán exigió a Fernández Noroña cesar su “retórica violenta y revanchista”. Además, solicitó formalmente que se aplique una sanción contra el legislador por sus pronunciamientos contra la integrante del autodenominado “Movimiento del Sombrero”.

Ortega Pacheco detalló que "tiene que haber una sanción, aunque sea para que les dé vergüenza. O sea, si no es económica, si no quieren tocarle su salario, pues aunque sea para que les dé vergüenza que sean sancionados”. La legisladora busca establecer un precedente que desaliente la violencia política de género.

Llamado de solidaridad



Las declaraciones de la diputada de MC se suman al llamado previo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La mandataria pidió “respeto y sensibilidad” hacia Grecia Quiroz durante su conferencia matutina, argumentando que la alcaldesa "no está pasando por un momento fácil". Sheinbaum afirmó que la solidaridad debe primar sobre los ataques políticos o mediáticos.

La presidenta enfatizó que, aunque existe espacio para el debate político, el contexto actual demanda prudencia. “Si hay un asunto de debate político, ya habrá otro momento. Ahora debe primar la empatía ante el duelo”, sentenció la jefa del Ejecutivo federal. Su postura ha sido respaldada por funcionarias de diversas afiliaciones políticas y organizaciones civiles, quienes coinciden en la necesidad de moderar el lenguaje ante la pena de la alcaldesa por la muerte de Carlos Manzo, ocurrida el 1 de noviembre.

Noroña redobla críticas



A pesar de la condena pública, Gerardo Fernández Noroña no reculó en sus señalamientos. Horas después de la solicitud de Ortega y el llamado de Sheinbaum, el senador ofreció una conferencia de prensa —en un salón con escasa asistencia de medios, tras un boicot— donde reafirmó sus críticas hacia Quiroz.

En su intervención, Noroña sostuvo que la actual edil de Uruapan "ha asumido una posición de ultraderecha fascista" y reiteró su advertencia de que el objetivo real de Quiroz es la gubernatura de Michoacán. "La ambición ya se le despertó y va por la gubernatura… se los firmo”, declaró el legislador.

También calificó las denuncias de Quiroz contra miembros de su propio partido como "irresponsables", sugiriendo que las motivaciones responden a una estrategia política más que a la búsqueda de justicia. Tras esta rueda de prensa, media docena de senadoras y la secretaria de la Mujer, Citlalli Hernández, lo criticaron duramente, pidiéndole reflexionar sobre el impacto de su discurso.