El joven Rodrigo Mondragón Terán perdió la vida después del encuentro Cruz Azul vs Rayados. La UNAM afirma que se desvaneció durante su traslado.

Rodrigo Mondragón Terán, aficionado del Cruz Azul conocido como 'Monky', falleció la noche del sábado 25 de octubre en el estacionamiento del Estadio Olímpico Universitario, poco después de que su equipo venciera 2-0 a los Rayados de Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven fue sometido por elementos de seguridad universitaria y posteriormente perdió la vida durante su traslado.

La LIGA MX lamentó el fallecimiento y señaló que se mantiene atenta a las investigaciones que realiza la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.

Versión de la UNAM y cronología de los hechos

El incidente ocurrió cerca de las 23:30 horas, unos minutos después de concluido el encuentro, que terminó a las 23:10.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que varios sujetos con uniforme naranja interceptan y suben a Mondragón Terán a una camioneta blanca, presuntamente perteneciente a la seguridad universitaria.

En un comunicado, la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria (DGAPySU) afirmó que intervino porque el aficionado, aparentemente en estado de ebriedad, los habría agredido primero.

La institución informó que, durante su traslado para entregarlo a las autoridades, el joven sufrió un desvanecimiento. Pese al apoyo inmediato de paramédicos, se confirmó que ya no presentaba signos vitales.

No obstante, la UNAM no detalló en qué consistió el sometimiento ni el punto exacto donde ocurrió el fallecimiento.

Investigación en curso

Tras el deceso, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acudieron al lugar para iniciar las indagatorias y deslindar responsabilidades.

Hasta el momento, cuatro hombres se encuentran bajo investigación por su presunta participación en el caso.

La LIGA MX reiteró en un comunicado que "la violencia es inaceptable dentro y fuera de la cancha".

Llama la atención que, durante la junta de seguridad posterior al partido —realizada a las 23:45 horas con la presencia de autoridades y comisarios—, no se reportó ningún incidente.

El personal de la Liga abandonó el estadio a las 00:20 horas sin conocimiento del suceso.

Protesta de aficionados

La noche del domingo, un grupo de seguidores del Cruz Azul se manifestó frente a la Fiscalía de Azcapotzalco para exigir justicia por la muerte de Rodrigo Mondragón y el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Ciudad Universitaria.

Algunos integrantes de La Sangre Azul Santo Domingo piden justicia para Rodrigo, en estos momentos están en la Fiscalía de Azcapotzalco. pic.twitter.com/lEbXBDkLfH — Iliany Aparicio (@ilianyAparicio) October 27, 2025