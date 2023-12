Amplían permiso de paternidad a 20 días con goce de sueldo

Los padres podrán disfrutar de este permiso desde el momento del nacimiento o adopción de sus hijos.

Este martes, el pleno de la Cámara de Diputados ha aprobado la reforma a la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado con un contundente respaldo de 409 votos a favor, uno en contra y 2 abstenciones, la cual implica un aumento sustancial del permiso de paternidad de 5 a 20 días con goce de sueldo.

A partir de esta modificación, los padres podrán disfrutar de este permiso desde el momento del nacimiento o adopción de sus hijos. Sin embargo, en situaciones donde la madre o el menor enfrenten complicaciones, el periodo de permiso podrá extenderse hasta 30 días.

Anteriormente, el tiempo de permiso por paternidad en México estaba sujeto a la voluntad de los empleadores, pero esta reforma busca establecer un marco legal que garantice a los padres el derecho a ausentarse del trabajo para cuidar y atender a sus hijos recién nacidos o adoptados.

Cabe destacar que, en octubre de 2021, el Poder Judicial ya había dado un paso en la misma dirección al aprobar un acuerdo que igualaba a 12 semanas las licencias de paternidad y maternidad. Esta medida tenía como objetivo fomentar la corresponsabilidad en el cuidado de la infancia y eliminar estereotipos de género arraigados en la sociedad.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, señaló la importancia de esta reforma al destacar que " las licencias de paternidad en México no existen, no son un derecho, y eso ha definido en buena medida los roles de género. Construyó una sociedad cuidadora, dependiente del trabajo no remunerado de millones de mujeres que ejercen la labor de cuidados ."

Cabe recordar que en diciembre de 2021, Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa para otorgar licencias de paternidad de 90 días con goce de sueldo.

