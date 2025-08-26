La Pensión Mujeres Bienestar otorga 3 mil pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años. El registro finaliza el 30 de agosto y se realiza en módulos del Bienestar según la letra inicial de la CURP.

La Secretaría del Bienestar recordó que el registro para la Pensión Mujeres Bienestar, programa dirigido a mujeres de 60 a 64 años, concluirá el 30 de agosto. La inscripción se realiza de manera ordenada según la primera letra de la CURP en módulos oficiales instalados en todo el país.

Apoyo económico

El programa entrega un apoyo de 3 mil pesos cada dos meses mediante la Tarjeta del Bienestar, con cobertura en las 32 entidades federativas. Una vez que las beneficiarias cumplan 65 años, serán incorporadas automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que en 2025 otorga 6 mil 200 pesos bimestrales.

Calendario de registro de agosto

A, B, C → lunes 25 de agosto

D, E, F, G, H → martes 26 de agosto

I, J, K, L, M → miércoles 27 de agosto

N, Ñ, O, P, Q, R → jueves 28 de agosto

S, T, U, V, W, X, Y, Z → viernes 29 de agosto

Todas las letras → sábado 30 de agosto

Requisitos para inscribirse

Las interesadas deben presentar en el módulo de registro:

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

Teléfono de contacto

La atención se brinda de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas. Para ubicar el módulo más cercano, se debe consultar la página oficial: ubicatumodulo.bienestar.gob.mx.