El programa de apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales continúa su etapa de incorporación este 4 de diciembre; las solicitantes con apellidos iniciados entre la N y la R deben acudir a los módulos con su documentación completa.

La Pensión Mujeres Bienestar, uno de los programas prioritarios de la administración federal encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, continúa su fase de registro este 4 de diciembre. El operativo de incorporación abarca todo el territorio nacional y se dirige específicamente a mujeres de 60 a 64 años, con el propósito de reconocer su trayectoria y aportación social.

El esquema de atención se rige por un calendario alfabético para garantizar el orden en los módulos. Durante la jornada de hoy, corresponde el turno a las solicitantes cuyo primer apellido inicia con las letras N, Ñ, O, P, Q y R. Las autoridades indicaron que este grupo tendrá una segunda oportunidad de registro el próximo jueves 11 de diciembre en caso de no poder asistir en la fecha actual.

Este apoyo universal contempla la entrega de 3 mil pesos bimestrales. El diseño del programa funciona como un mecanismo de transición hacia la pensión federal para adultos mayores. Una vez que las beneficiarias alcancen los 65 años, el sistema realizará su transferencia automática al programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, eliminando la necesidad de trámites adicionales.

El periodo de registro se mantiene activo del 1 al 13 de diciembre de 2025. Las interesadas que cumplan con el criterio de edad, o que los cumplan durante el mes en curso, pueden acudir a los módulos de Bienestar. El horario de servicio establecido opera de lunes a sábado, entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Apoyo económico

Para formalizar la incorporación, las aspirantes deben cumplir tres criterios fundamentales: tener entre 60 y 64 años, poseer la nacionalidad mexicana (por nacimiento o naturalización) y residir en el país. Asimismo, existe la opción de solicitar una visita domiciliaria para aquellas mujeres que, por motivos de salud o movilidad limitada, no puedan desplazarse físicamente a las sedes de registro.

El expediente requerido debe presentarse en original y copia. La documentación obligatoria incluye una identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial INAPAM o carta de identidad), acta de nacimiento legible, CURP de impresión reciente, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y un número telefónico de contacto (fijo y celular) para el seguimiento del trámite.

La implementación de este programa responde a indicadores nacionales sobre desigualdad. Datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENADIS 2022) señalan que el 35.3% de las mujeres reportó haber sufrido discriminación por razones de género. El apoyo busca mitigar estas brechas estructurales.

Adicionalmente, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE 2024) reporta una disparidad en la participación laboral: solo 46 de cada 100 mujeres en edad productiva se encuentran en el mercado formal, frente a 76 de cada 100 hombres.

Brecha salarial

Esta estadística se suma a la persistente diferencia de ingresos y la dependencia económica que afecta a las mujeres en edades avanzadas. La pensión tiene como objetivo explícito fortalecer la autonomía económica de este sector y compensar décadas de trabajo doméstico y de cuidados que históricamente carecieron de remuneración financiera.

Una vez finalizado el periodo de incorporación el 13 de diciembre, las autoridades procederán con la validación de los documentos recibidos y la integración formal del padrón de beneficiarias. Posteriormente, se anunciarán las fechas para la entrega de tarjetas bancarias y el inicio de la dispersión de los recursos económicos en las cuentas correspondientes.