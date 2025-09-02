Este martes 2 de septiembre reciben depósito de 3 mil pesos las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar 2025 cuya CURP inicia con la letra B.

La Secretaría del Bienestar informó que este 2 de septiembre continúa el calendario de pagos del programa Pensión Mujeres Bienestar 2025, correspondiente al bimestre septiembre-octubre.

De acuerdo con la titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes, hoy recibirán el quinto depósito del año, por 3 mil pesos, las mujeres cuya CURP inicia con la letra B.

La entrega se realiza de manera escalonada para garantizar un proceso ordenado y evitar aglomeraciones en los bancos.

Te puede interesar Localizan con vida a Jazmín Bustamante en Hermosillo

Beneficiarias del programa

La pensión está dirigida a mujeres entre 60 y 64 años, con prioridad para quienes habitan en comunidades indígenas y afromexicanas. Una vez que cumplen 65 años, son transferidas automáticamente al programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que actualmente otorga 6,200 pesos bimestrales.

Calendario de pagos septiembre-octubre 2025

Letra A: lunes 1 de septiembre

Letra B: martes 2 de septiembre

Letra C: miércoles 3 y jueves 4 de septiembre

Letras D, E, F: viernes 5 de septiembre

Letra G: lunes 8 y martes 9 de septiembre

Letras H, I, J, K: miércoles 10 de septiembre

Letra L: jueves 11 de septiembre

Letra M: viernes 12 y lunes 15 de septiembre

Letras N, Ñ, O: miércoles 17 de septiembre

Letras P, Q: jueves 18 de septiembre

Letra R: viernes 19 y lunes 22 de septiembre

Letra S: martes 23 de septiembre

Letras T, U, V: miércoles 24 de septiembre

Letras W, X, Y, Z: jueves 25 de septiembre

Cómo confirmar el pago

Las beneficiarias pueden consultar su depósito en la app del Banco del Bienestar disponible para Android e iOS, o bien en cajeros automáticos de la institución. La aplicación permite verificar saldo y movimientos de manera segura.