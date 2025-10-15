Bienestar extendió hasta el 10 de noviembre de 2025 la entrega de tarjetas para mujeres de 60 años o más.

La Secretaría de Bienestar informó que la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar 2025 se realiza del 10 de octubre al lunes 10 de noviembre de 2025, tras el registro de casi 2 millones de mujeres de 60 años en adelante.

La fecha límite —prevista originalmente para el 7 de noviembre— se amplió tres días para garantizar la atención a todas las beneficiarias.

Cómo te avisan y dónde ver tu cita

Bienestar envía un SMS con día, hora y sede para recoger la tarjeta

Si no recibiste mensaje, puedes consultar tu cita con la CURP en el portal oficial de Bienestar: http://200.188.126.15:8082/ENTREGA_TARJETAS_PM.bienestar/

Quienes no puedan acudir en su fecha tendrán un sábado para rezagadas

Documentos obligatorios para recibir la tarjeta

Identificación oficial con fotografía (pasaporte, credencial para votar, cédula profesional, credencial inapam)

Original y copia de la identificación

Talón morado (comprobante de registro) para asentar la entrega del medio de pago

¿Para qué sirve la tarjeta?

Es del Banco del Bienestar y permite recibir el apoyo bimestral de 3,000 pesos, realizar retiros de efectivo y pagos en comercios. La dependencia recordó que el trámite es personal y gratuito: no se requieren gestores ni intermediarios.

Recomendaciones

Revisa tu SMS o consulta la cita en línea antes de acudir.

Preséntate puntualmente con identificación (original y copia) y talón morado.

Si faltas a tu fecha, asiste al sábado para rezagadas.