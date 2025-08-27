La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega 6,200 pesos bimestrales a quienes tienen 65 años o más.

Este miércoles 27 de agosto de 2025, la Secretaría del Bienestar informó que corresponde registrarse a las personas adultas mayores cuyo primer apellido comienza con las letras I, J, K, L o M, según el calendario oficial de inscripción.

El trámite se realiza en los módulos del Bienestar, abiertos de 10:00 a 16:00 horas, de lunes a sábado. La ubicación de cada módulo puede consultarse en la plataforma oficial ubicatumodulo.bienestar.gob.mx

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga un pago bimestral de 6,200 pesos, que se deposita directamente en la Tarjeta del Bienestar.

Quienes ya reciben la Pensión Mujeres Bienestar y cumplen 65 años son incorporadas automáticamente a este programa, sin necesidad de un nuevo registro.

Documentos necesarios para el registro

Para inscribirse, las personas deben presentar:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional o credencial INAPAM)

CURP actualizada

Comprobante de domicilio (máximo seis meses de antigüedad)

Teléfono de contacto

Además, los beneficiarios pueden designar a una persona auxiliar, quien deberá presentar los mismos documentos.

Cobro del apoyo

Una vez inscritas, las personas reciben la Tarjeta del Bienestar, que permite retirar el dinero en cajeros automáticos, ventanillas o utilizarlo directamente en comercios. El saldo no caduca, por lo que no es necesario retirarlo de inmediato.

Un derecho universal

El registro a la pensión es un derecho constitucional y universal para todos los mexicanos mayores de 65 años, sin importar condición económica o social. En 2025, más de 12 millones de adultos mayores en el país reciben este apoyo.