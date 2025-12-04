El delegado Octavio Almada Palafox resolvió la inquietud principal de los solicitantes: quienes alcancen la edad requerida en cualquier fecha de diciembre pueden inscribirse en este periodo, aunque la convocatoria cierre antes de su cumpleaños.

El inicio del operativo de incorporación a los programas de Pensión para el Bienestar generó una duda recurrente entre la población de Sonora: ¿Qué sucede si la persona cumple la edad requerida después de que cierren los módulos? Octavio Almada Palafox, delegado de la Secretaría de Bienestar en la entidad, aclaró esta situación para evitar que los beneficiarios pierdan la oportunidad de recibir su apoyo.

El funcionario explicó que el periodo de registro actual, que abarca del 1 al 13 de diciembre, está abierto para todas las personas que cumplan los años dentro del mes en curso. Esto significa que no es necesario haber cumplido la edad antes de acudir al módulo, siempre y cuando la fecha de nacimiento caiga antes del 31 de diciembre.

“Una de las inquietudes que me ha dicho la gente es ¿quiénes se pueden incorporar? Si alguien cumple 65 años el 14 de diciembre, la gente puede pensar: 'oye, se cerraron el 13 de diciembre, yo ya no puedo'. Sí, sí se puede”, enfatizó Almada Palafox en entrevista.

Cobertura total

Esta regla de operación aplica tanto para la Pensión de Adulto Mayor (65 años) como para la Pensión Mujeres Bienestar (60 a 64 años). El delegado reiteró: “Si cumple años el 15 de diciembre o hasta el 31, pueden incorporarse dentro del periodo del 1 al 13. No hay ningún problema”.

La aclaración busca que los ciudadanos que celebran su cumpleaños en la segunda mitad del mes no esperen hasta la próxima convocatoria, la cual podría abrirse hasta finales de enero o febrero de 2026, retrasando así la recepción de su recurso económico.

Para realizar el trámite, los interesados deben acudir a cualquiera de los 95 módulos instalados en Sonora, siete de ellos ubicados en Hermosillo. El horario de atención es de lunes a sábado, de 8:00 a 15:00 horas. Almada recordó que, si bien de lunes a viernes se atiende por letra del apellido, los sábados son universales y reciben a todas las personas sin importar la inicial.

Documentos y pagos

Los requisitos indispensables, que deben presentarse en copia, son: acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio reciente, CURP certificada, identificación oficial vigente y un número de teléfono de contacto.

Adicionalmente, el delegado aprovechó para despejar otra duda frecuente de la temporada: el aguinaldo. Almada Palafox precisó que las pensiones del Bienestar no incluyen esta prestación, a diferencia de las pensiones contributivas del IMSS o ISSSTE. “No hay aguinaldo. El dinero que está en la tarjeta es suyo y si no lo retiran, no desaparece, funciona como una cuenta de ahorro”, concluyó.