La Secretaría del Bienestar informó que el 16 de septiembre no habrá dispersión de la Pensión del Bienestar por ser día feriado oficial. Los beneficiarios con apellidos N, Ñ y O cobrarán el 17 de septiembre.

La Secretaría del Bienestar aclaró que el martes 16 de septiembre, día en que México conmemora el inicio de la Independencia, no habrá dispersión de la Pensión del Bienestar debido a que se trata de un feriado oficial marcado por la Ley Federal del Trabajo.

Ajuste de calendario

El pago correspondiente a esa fecha se recorrerá al miércoles 17 de septiembre, lo que impacta únicamente a los beneficiarios cuyos apellidos inician con las letras N, Ñ y O.

El resto de la programación seguirá en las fechas establecidas:

Miércoles 10: H, I, J, K

Jueves 11: L

Viernes 12 y lunes 15: M

Miércoles 17: N, Ñ, O

Jueves 18: P, Q

Viernes 19 y lunes 22: R

Martes 23: S

Miércoles 25: T, U, V

Jueves 25: W, X, Y, Z

La suspensión no implica pérdida de pago ni reducción en el monto, sino solo un ajuste en el calendario.

Montos vigentes

Los depósitos de este bimestre permanecen sin cambios:

Adultos mayores: 6,200 pesos

Personas con discapacidad: 3,200 pesos

Mujeres Bienestar: 3,000 pesos

Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos

Los depósitos se realizan directamente en la Tarjeta del Bienestar, lo que garantiza seguridad y disponibilidad en cajeros automáticos incluso en días feriados, siempre que la dispersión se haya hecho con anterioridad.