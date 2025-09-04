La Secretaría de Bienestar informó que este viernes 5 de septiembre recibirán su apoyo económico los beneficiarios de la Pensión del Bienestar cuyos apellidos inicien con D, E y F. El depósito se realiza de forma directa en la Tarjeta del Bienestar conforme al calendario oficial.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Bienestar, este viernes 5 de septiembre corresponde el depósito a las personas adultas mayores, mujeres y personas con discapacidad cuyos apellidos comienzan con las letras D, E y F.

Esto incluye a beneficiarios con apellidos como Díaz, Domínguez, Escalante, Espinoza, Fernández y Fuentes.

Los pagos se depositan de forma directa en la Tarjeta del Bienestar y podrán ser retirados en cajeros automáticos, ventanillas del Banco del Bienestar o utilizarse para compras en establecimientos afiliados.

Montos de los apoyos

Pensión para Adultos Mayores : 6,200 pesos

: 6,200 pesos Pensión Mujeres Bienestar : 3,000 pesos

: 3,000 pesos Pensión para Personas con Discapacidad: 3,200 pesos

Apoyo para Madres Trabajadoras: 1,650 pesos

Calendario completo de septiembre

4 de septiembre: C

5 de septiembre: D, E, F

8 y 9 de septiembre: G

10 de septiembre: H, I, J, K

11 de septiembre: L

12 y 15 de septiembre: M

17 de septiembre: N, Ñ, O

18 de septiembre: P, Q

19 y 22 de septiembre: R

23 de septiembre: S

24 de septiembre: T, U, V

25 de septiembre: W, X, Y, Z

Problemas con la tarjeta

En caso de ingresar mal el NIP en cajeros automáticos, la tarjeta queda bloqueada por 48 horas. Posteriormente se desbloquea de manera automática.



Si se olvidó el NIP, el beneficiario debe acudir directamente al Banco del Bienestar con su tarjeta y credencial de INE para solicitar reposición.

Registro para nuevos beneficiarios

Quienes cumplan 65 años y deseen registrarse a la Pensión Bienestar deberán esperar la apertura del próximo periodo de inscripción en los módulos del Bienestar.

Requisitos:

Identificación oficial vigente (INE, INAPAM, pasaporte o cédula profesional)

Acta de nacimiento legible

CURP actualizada

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses)

Número telefónico de contacto

Los módulos pueden consultarse enubicatumodulo.bienestar.gob.mx.