La Secretaría de Bienestar informó que este lunes 15 de septiembre de 2025 recibirán su depósito los beneficiarios de la Pensión del Bienestar cuyo primer apellido inicia con la letra “M”. Los pagos se realizan de manera directa a través del Banco del Bienestar.

La Secretaría de Bienestar continúa con la dispersión de apoyos correspondientes al bimestre septiembre-octubre. Este lunes, los depósitos se realizan a las personas adultas mayores y beneficiarios de otros programas sociales cuyo primer apellido comienza con la letra “M”.

Los recursos se entregan directamente en la Tarjeta del Bienestar, administrada por el Banco del Bienestar, como parte del esquema escalonado que busca garantizar orden y evitar aglomeraciones en sucursales y cajeros.

El pago contempla la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión para Personas con Discapacidad Permanente, la Pensión Mujeres Bienestar y las Becas Benito Juárez.

En el caso de los adultos mayores, el apoyo es de 6 mil 200 pesos bimestrales. Para los demás programas, los montos varían según el tipo de beneficio.

La dispersión de recursos comenzó el 1 de septiembre y concluirá el jueves 25. Cada jornada corresponde a una letra del alfabeto según el primer apellido del beneficiario.

Las autoridades recomiendan consultar las fechas oficiales en las cuentas verificadas de la Secretaría de Bienestar y del Banco del Bienestar para evitar confusiones o retrasos.

Un apoyo clave para millones de familias

La Pensión del Bienestar forma parte de la política social del Gobierno de México y busca mejorar las condiciones de vida de personas en situación de vulnerabilidad. El depósito directo a la tarjeta garantiza transparencia y elimina la necesidad de intermediarios.