Pensión del Bienestar: hoy depositan a beneficiarios con letra 'R'
Este lunes 22 de septiembre corresponde el pago de la Pensión del Bienestar a beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra “R”.
La Secretaría del Bienestar informó que este lunes 22 de septiembre se realiza el depósito a los beneficiarios cuyo primer apellido comienza con la letra “R”, dentro del calendario de pagos que inició el 1 de septiembre y concluye el jueves 25.
El apoyo corresponde a la Pensión para Adultos Mayores, que entrega 6,200 pesos bimestrales a personas de 65 años o más con nacionalidad mexicana y residencia en el país.
Durante este quinto ciclo de pagos de 2025 también se dispersaron recursos de otros programas:
- Pensión para Personas con Discapacidad: 3,200 pesos.
- Programa Hijos de Madres Trabajadoras: 1,650 o 3,270 pesos, según el caso.
- Mujeres Bienestar: 3,000 pesos.
Opciones para retirar el apoyo
Los beneficiarios pueden disponer de su dinero de las siguientes formas:
- Con tarjeta en cajeros automáticos o tiendas departamentales (algunos pueden generar comisión).
- En Módulos del Bienestar, ya sea en ventanilla o cajeros propios, sin comisión.
El calendario de pagos continuará de forma escalonada hasta el jueves 25 de septiembre, cuando concluirán las entregas correspondientes a este mes.