Este lunes 22 de septiembre corresponde el pago de la Pensión del Bienestar a beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra “R”.

La Secretaría del Bienestar informó que este lunes 22 de septiembre se realiza el depósito a los beneficiarios cuyo primer apellido comienza con la letra “R”, dentro del calendario de pagos que inició el 1 de septiembre y concluye el jueves 25.

El apoyo corresponde a la Pensión para Adultos Mayores, que entrega 6,200 pesos bimestrales a personas de 65 años o más con nacionalidad mexicana y residencia en el país.

Durante este quinto ciclo de pagos de 2025 también se dispersaron recursos de otros programas:

Pensión para Personas con Discapacidad : 3,200 pesos .

: . Programa Hijos de Madres Trabajadoras : 1,650 o 3,270 pesos, según el caso.

: 1,650 o 3,270 pesos, según el caso. Mujeres Bienestar: 3,000 pesos.

Opciones para retirar el apoyo

Los beneficiarios pueden disponer de su dinero de las siguientes formas:

Con tarjeta en cajeros automáticos o tiendas departamentales (algunos pueden generar comisión).

en cajeros automáticos o tiendas departamentales (algunos pueden generar comisión). En Módulos del Bienestar, ya sea en ventanilla o cajeros propios, sin comisión.

El calendario de pagos continuará de forma escalonada hasta el jueves 25 de septiembre, cuando concluirán las entregas correspondientes a este mes.



