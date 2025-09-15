El Banco del Bienestar informó que los adultos mayores y nuevos beneficiarios de programas sociales deben cambiar el NIP de su tarjeta al recibirla. El trámite puede hacerse en cajero automático o ventanilla y es requisito para cobrar los apoyos sin bloqueos ni retrasos.

El Banco del Bienestar emitió un aviso a los adultos mayores y nuevos beneficiarios de programas sociales para que cambien el Número de Identificación Personal (NIP) de sus tarjetas al momento de recibirlas.

La medida busca reforzar la seguridad y garantizar el acceso sin contratiempos a la pensión de 6 mil 200 pesos bimestrales y a otros apoyos como la Pensión para Personas con Discapacidad, la Pensión Mujeres Bienestar y las Becas Benito Juárez.

De acuerdo con la institución, quienes ya reciben apoyos deben actualizar su NIP cada seis meses como parte de las medidas de protección.

¿Qué es el NIP y por qué debe cambiarse?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) explicó que el NIP es un código confidencial que permite acceder a cuentas bancarias. Por ello, nunca debe compartirse ni anotarse en lugares visibles.

Además, recomienda usar cajeros ubicados dentro de sucursales o espacios seguros y revisar con frecuencia el saldo de la tarjeta para detectar movimientos no reconocidos.

Cómo cambiar el NIP de la Tarjeta del Bienestar

En cajero automático:

Introducir la tarjeta

Teclear el NIP asignado

asignado Seleccionar la opción “ cambiar NIP ”

” Colocar un nuevo número y confirmarlo

En ventanilla:

Presentar tarjeta, identificación oficial y contrato

y contrato El personal entregará un teclado para que el beneficiario ingrese y confirme el nuevo NIP

Ningún trabajador está autorizado a pedir el NIP directamente

Riesgos de no actualizar el NIP

El Banco del Bienestar advirtió que quienes no realicen el cambio pueden enfrentar bloqueos o retrasos en el acceso a sus apoyos. El primer pago se deposita directamente en la tarjeta, por lo que es indispensable cumplir con el procedimiento.

El cambio de NIP en la Tarjeta del Bienestar es un requisito obligatorio para nuevos beneficiarios y una medida de seguridad para quienes ya reciben apoyos. La recomendación oficial es realizarlo de inmediato para evitar problemas en el cobro de la pensión o becas.