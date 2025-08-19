La Secretaría de Bienestar inició el registro para la Pensión de Adultos Mayores, que otorga 6,200 pesos bimestrales a personas de 65 años en adelante. El trámite será del 18 al 30 de agosto, conforme a la inicial del primer apellido.

El Gobierno de México abrió el registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, programa que otorga un apoyo económico de 6,200 pesos cada dos meses a quienes cumplen 65 años o más.

Durante la conferencia presidencial, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, explicó que el proceso inició el lunes 18 de agosto y concluirá el 30 de este mes, con un calendario escalonado según la letra inicial del primer apellido.

Calendario de registro agosto 2025

A, B, C: Lunes 18 y 25 de agosto

D, E, F, G, H: Martes 19 y 26 de agosto

I, J, K, L, M: Miércoles 20 y 27 de agosto

N, Ñ, O, P, Q, R: Jueves 21 y 28 de agosto

S, T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 22 y 29 de agosto

Todas las letras: Sábado 23 y 30 de agosto

Requisitos para el registro

Las personas interesadas deberán presentar en original y copia:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional o credencial INAPAM)

(INE, pasaporte, cédula profesional o credencial INAPAM) Acta de nacimiento legible

CURP actualizada

Comprobante de domicilio (máximo seis meses de antigüedad)

Número telefónico de contacto

En caso de que los solicitantes no puedan trasladarse por motivos de salud o movilidad, podrán pedir una visita domiciliaria a través del portal oficial de la Secretaría de Bienestar.

Otros programas activos

De forma paralela, también avanza el registro para la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de 60 a 64 años sin pensión contributiva, cuyo proceso se desarrolla en las mismas fechas de agosto.

Para ambos programas, los módulos disponibles se pueden consultar en la página oficial: ubicatumodulo.bienestar.gob.mx.